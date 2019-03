AH overweegt Jackson-ban: nooit meer Billie Jean op de achtergrond

Albert Heijn stopt mogelijk met het afspelen van nummers van Michael Jackson in zijn vestigingen. De supermarktketen zegt zich te beraden op het verwijderen van de hits uit zijn afspeellijsten naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland, over het vermeende misbruik van de zanger.

,,Het is een kleine moeite om een nummer uit een playlist te halen. Of we dat gaan doen, bespreken we", zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegenover entertainmentdienst BuzzE. ,,Muziek in onze winkels moet niet aanstootgevend zijn.’’ AH-klanten hebben overigens nooit geklaagd over nummers van Michael Jackson, benadrukt hij.

Naar aanleiding van de ophef rond de documentaire, waarin de zanger wordt beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen, hebben nu al verschillende bedrijven Michael Jackson in de ban gedaan. Zo draaien radiozenders in Canada en Nieuw-Zeeland zijn muziek niet langer. In Nederland is de artiest niet meer te horen op de regionale omroep NH.

Starbucks heeft eveneens maatregelen genomen na een klacht van een bezoeker die de nummers op de achtergrond hoorde. De Amerikaanse koffietent heeft de zanger geschrapt uit zijn Spotify-lijsten. Een verregaand besluit nam eerder al het Franse modehuis Louis Vuitton: alle kleding met een Michael Jackson-thema is uit de herenzomercollectie teruggetrokken. De collectie werd in januari op de Paris Fashion Week getoond en zou eigenlijk in juni in de winkels moeten liggen.

Standbeelden