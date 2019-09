AH test supersnel betaalsysteem dat scannen overbodig maakt

Een winkel van slechts 14 vierkante meter. Volgepropt met technologische snufjes die het mogelijk maken iets te kopen alsof je het uit je koelkast pakt. Er is geen kassa en ook het zelf scannen van je boodschappen hoeft niet meer. De minimarkt staat voor het AH-hoofdkantoor in Zaandam en wordt de komende twee maanden getest.

Projectleider is Jasper Hoogers, hij legt uit dat de klant alleen bij het betreden van de supermarkt een betaalpas moet laten zien. ,,Als de deur opengaat, kun je je pas weer in je broekzak stoppen. In de winkel pak je de spullen die je wilt hebben, bijvoorbeeld een sapje of een sandwich. Vervolgens loop je naar de uitgang, daar vindt de betaling automatisch plaats en gaat de deur open. Tenzij je voor meer dan 25 euro hebt gekocht, dan dien uit veiligheidsoverwegingen nog steeds je pincode in te voeren. In het winkeltje worden overigens geen sigaretten of alcohol verkocht.’’

Start-up

Om dit systeem mogelijk te maken, werkt AH samen met de Amerikaanse start-up AiFi en met ING. ,,We ontwikkelen geavanceerde visuele- en sensortechnologieën die scanloos winkelen mogelijk maken. Camera's zien waar je je in de winkel bevindt en welke producten je pakt. Die worden dan toegevoegd aan je virtuele winkelmandje. Sensoren in de schappen voelen het als je iets pakt of als je iets terugzet. Die combi zorgt ervoor dat heel nauwkeurig wordt bijgehouden welke producten een klant meeneemt.’’

Camera's en sensoren registreren welke boodschappen klanten uit de schappen pakken.

Een ideaal systeem tegen winkeldiefstal, zou je denken. Want bij de zelfscan komt het regelmatig voor dat er boodschappen naar buiten gaan die niet zijn afgerekend. Hoogers: ,,Dat is inderdaad een fijne bijkomstigheid, maar niet het eerste waar we aan hebben gedacht. Waar we vanwege de privacy wel op hebben gelet, is dat de camera's geen gezichten registreren. Ze scannen alleen gedaanten en armbewegingen. In Nederland zijn er strenge regels als het gaat om gezichtsherkenning.’’

Geen caissières meer in de winkel en AH wil ook een deel van de klantenservice niet meer in de winkel zelf verzorgen, maar op afstand via camera's. Bang dat er veel minder mensen in de supermarkten kunnen werken, zijn ze niet bij AH. ,,Zeker niet op korte termijn. Vakkenvullers blijven sowieso nodig. En dit concept is voorlopig niet bedoeld voor bestaande winkels. De digitale winkeltjes zijn letterlijk verplaatsbaar en kunnen worden neergezet op locaties waar behoefte is aan een kleine winkel. Van kantoren of universiteitsterreinen tot woonwijken in aanbouw waar nog geen winkels zijn’’, aldus Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn.

,Betaal hier automagisch' staat er op de display bij de uitgang van het winkeltje. Alleen bij een besteding boven 25 euro moet je nog pinnen, anders hoef je je betaalkaart niet te laten zien en kun je het pand verlaten.

De supermarkt benadrukt dat het winkeltje geen vervanging is voor de Tap to Go-winkels. In deze filialen dien je nog wel te scannen. ,,Dat concept rollen we verder uit en ondertussen werken we verder aan de techniek om betalen steeds makkelijker te maken. Nu gaan we testen met onze eigen mensen in Zaandam. Als dat goed gaat, testen we verder met klanten.’’

Amazon

Technologische vernieuwingen in supermarkten volgen elkaar snel op. AH is met het scanloos betalen de eerste retailer in Europa die dit mogelijk maakt. In Amerika loopt met name Amazon voorop met nieuwe betaaltechnieken. Dit bedrijf begon vorig jaar met winkels zonder betaalmoment. Om dit mogelijk te maken, dienen klanten via een poortje naar binnen te lopen. Ze worden dan helemaal gescand. Daarnaast test Amazon scanners die mensen laat betalen via hun hand. Dit systeem maakt gebruik van biometrische technologie. Gebruikers hoeven de scanner niet fysiek aan te raken. Aan de hand van computervision en dieptegeometrie wordt de vorm en grootte van de hand herkend, waarna de betaling via de betaalpas wordt uitgevoerd.