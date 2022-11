Ahold Delhaize scherpt klimaatdoel aan, expert vindt het te prijzen: ‘Dit zijn uitdagende doelstellingen’

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize verscherpt zijn klimaatdoelstellingen door strenger te worden voor leveranciers en voedselproducenten. In 2030 moet de CO2-uitstoot van het moederbedrijf van Albert Heijn niet 15, maar 37 procent lager zijn dan in 2020.

Om die ambitie waar te maken moet het bedrijf nog veel stappen zetten: het overgrote deel van de uitstoot ligt niet bij Ahold Delhaize zelf, maar bij leveranciers en voedselproducenten. Het is veel moeilijker om die uitstoot naar beneden te brengen. Vaak is ook niet duidelijk hoeveel in deze categorie exact uitgestoten wordt. Ahold Delhaize moet met alle leveranciers om de tafel om de precieze uitstoot te bepalen.

De eigen uitstoot kan het supermarktbedrijf relatief makkelijk naar beneden brengen, bijvoorbeeld door kantoren en winkels gasloos te laten draaien of alleen met elektrische vrachtwagens te rijden. Ahold Delhaize wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Duizenden leveranciers

Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt het ‘zeer lovenswaardig’ dat Ahold Delhaize stappen zet. ,,Een bedrijf als Ahold Delhaize heeft een assortiment met tienduizenden artikelen, met leveranciers die ook weer bij duizenden leveranciers inkopen. Het is heel lastig om daar grip op te krijgen. Ze zullen nu voorwaardes moeten stellen aan een producent, dat ze nog alleen inkopen als ze voldoen aan hun klimaatdoelstellingen. Als voorbeeld kunnen ze eisen dat een leverancier alleen gebruikmaakt van zonnepanelen om diepvriezen draaiende te houden. Dit zijn uitdagende, maar ook haalbare doelstellingen.’’

Ahold Delhaize volgt het voorbeeld van dochteronderneming Albert Heijn, dat recent haar eigen milieudoelstellingen verhoogde. Albert Heijn is ook strenger voor zichzelf: in 2030 moet de CO2-uitstoot van het Nederlandse bedrijfsonderdeel niet 15, maar 45 procent lager zijn dan in 2018. De klimaatdoelstellingen van moederbedrijf Ahold Delhaize hebben wereldwijd veel meer effect; het bedrijf uit Zaandam heeft 7500 winkels in tien landen met iedere week 55 miljoen klanten. Het is het zesde grootste supermarktbedrijf ter wereld.

Veldbonenburger

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn, erkende in een interview met deze site dat het assortiment van de supermarkt zal veranderen: meer plantaardig en minder vlees. ,,We hebben sinds kort de veldbonenburger in de winkels. Die is niet alleen een alternatief voor vlees en soja, maar ook nog eens van Nederlandse veldbonen. Dat scheelt weer vervoer en uitstoot.’’

Een ander voorbeeld is dat met kippenboeren is geregeld dat ze veevoer gebruiken van duurzaam gekweekte Europese soja en niet langer van graan.

Milieudefensie

Dit voorjaar had Milieudefensie Ahold Delhaize op de korrel door te eisen dat het supermarktbedrijf zijn CO2-uitstoot met 45 procent zou verminderen ten opzichte van 2018. Dit alles in lijn met de ambitie om de aarde met niet meer dan 1,5 graad te laten opwarmen, het klimaatdoel uit Parijs. Met de vernieuwde doelstelling - 37 procent reductie ten opzichte van 2020 - zegt Ahold Delhaize aan die norm te voldoen.

In een reactie zegt Milieudefensie dat Ahold Delhaize ‘goochelt’ met cijfers. ,,De mulitnational spreekt van 37 procent vermindering van CO2 in 2030, maar het gaat slechts om 28 procent. Dit komt omdat het bedrijf met een ander basisjaar heeft gerekend, namelijk 2020 in plaats van 2018. Met dit nieuwe klimaatplan maakt Ahold Delhaize zich juridisch nog kwetsbaarder en gaat door met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering.‘’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: