Air France-KLM maakt duikvlucht door hoge brandstofprijzen en concurrentie

‘Einde pilotensta­king SAS na akkoord met vakbonden’

0:54 De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is ten einde. Dat laat de topman van de vliegmaatschappij weten, nadat met de vakbonden in Zweden, Denemarken en Noorwegen een akkoord is gesloten.