Airmiles-spaarders wisselen 3 miljard punten in, website plat

Honderdduizenden Nederlanders dreigen op 1 november hun Airmiles deels kwijt te raken. Op die datum vervallen alle voor 1 november 2013 verzamelde spaarpunten. Sinds dat moment kennen Airmiles een maximale geldigheid van vijf jaar.



In totaal gaat het om circa 2,9 miljard Airmiles die vervallen. Deze punten zijn in handen van 700.000 mensen. Een kleine miljard punten in de gevarenzone zijn inmiddels ingewisseld, dit weekend waren er nog 1,8 miljard punten over die dreigen te vervallen.



Het bedrijf achter het spaarprogramma, Loyalty Management Netherlands, zegt rekening gehouden te hebben met extra toeloop, maar dat blijkt onvoldoende. ,,Het speelt al langer en ondanks dat we extra capaciteit hebben ingekocht blijft de website instabiel,” zegt een woordvoerder van Loyalty Management Netherlands.