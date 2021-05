Akkoord over cao transport en logistiek maakt einde aan acties

De nieuwe tweejarige cao, die voluit cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen heet, loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In het voorstel gaan de lonen per 1 juli met 3,5 procent omhoog en per 1 januari 2022 met 3,25 procent.



In de cao is ook afgesproken dat alle vrachtwagens een kachel en airco krijgen, die ook werken als de motor uit staat. ,,Dat is erg belangrijk. Chauffeurs brengen veel tijd door in hun vrachtwagen. Nu kan dat dus eindelijk in de juiste temperatuur. Daarmee worden de arbeidsomstandigheden enorm verbeterd’’, zegt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen.



Een andere verbetering aan de arbeidsomstandigheden is de inzet van lichtere rolcontainers. Verder zijn er afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken. ,,De werkgevers gaan voortaan de werknemersbijdrage betalen. Zo wordt eerder stoppen met werken makkelijker bereikbaar voor mensen in de sector met zware beroepen’’, aldus Dijkhuizen.