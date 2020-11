Akkoord over cao voor personeel openbaar vervoer

Danone zet onderdelen in verkoop na tegenval­lend kwartaal

19 oktober De Franse voedingsmiddelengigant Danone is van plan het roer om te gooien. Zo worden onderdelen met in totaal een waarde van 500 miljoen euro in de etalage gezet. Ook verlaat de financiële topvrouw Cecile Cabanis de onderneming. De maatregelen volgen op een tegenvallend kwartaal waarin het concern te kampen had met toegenomen concurrentie, hoge melkprijzen en de coronacrisis.