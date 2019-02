Albert Heijn ontketent prijzenoorlog in België met drie halen, één betalen

Albert Heijn zet met een nieuwe prijzenoorlog de supermarkten bij onze Zuiderburen op scherp. De Nederlandse keten, die de Belgen de '1+1'-promotie leerde kennen, pakt uit met een nieuwigheid: '1+2 gratis'. ,,De scherpste actie ooit in Vlaanderen", staat te lezen in de folder.

Anders dan in Nederland, staat Albert Heijn in België bekend als prijsvechter. Het Nederlandse zusje van de Belgische super Delhaize leerde de Belgen kennismaken met zijn ‘twee halen, één betalen’-aanbiedingen. Eerst bij Albert Heijn zelf, intussen ook al bij Delhaize. En dat gestunt heeft zijn vruchten al afgeworpen. De laatste kwartaalcijfers van Delhaize tonen dat de keten opnieuw groeit. Afgelopen maanden was de prijzenslag tussen de Belgische supermarkten dan ook ietwat geluwd. Maar die relatieve rust is bruusk doorbroken door Albert Heijn.

Vorige week haalde de Nederlandse keten zich al de woede van het Algemeen Boerensyndicaat op de hals door de melkprijs met 7 cent te verlagen tot 55 cent per liter. ,,Een marketingstunt op kosten van de boeren”, gromde Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat. Vandamme zag slechts één reden voor de marketingstunt, namelijk marktaandeel veroveren in Vlaanderen. Want eind dit jaar opent de grote Nederlandse concurrent Jumbo zijn eerste winkels in België. En dus is het tijd om snel de boel op scherp te zetten, om de komst van Jumbo minder impact te laten hebben.

Tandje bijzetten

Daarom gaat Albert Heijn bij onze Zuiderburen nu nog een stap verder. In zijn nieuwste reclamefolder pakt de keten uit met een hele reeks aanbiedingen van ‘drie halen, één betalen’. Wie bijvoorbeeld één pak spaghetti koopt van het merk Soubry, krijgt er nog eens twee gratis bij. Dezelfde aanbieding geldt ook voor broodjes, paprika's, enkele wijnen en voor bekende merkproducten als McCain-diepvriesfrieten of Nivea-douchecrème. ,,Dit hebben we nog niet meegemaakt in ons land", zegt retailexpert Gino Van Ossel in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ,,Het enige wat nog spectaculairder is, is dat je de producten gratis weggeeft.”

Volgens Van Ossel zal deze stunt niet zonder gevolgen blijven. ,,Deze actie voorspelt dat er een nieuwe prijsoorlog op komst is. Veel hangt af van welk soort product in de aanbieding zit, soms gaat het om een afwijkend volume, bijvoorbeeld een heel groot volume. Soms voelt een concurrent zich alleen gedwongen tot competitie als er een winkel van Albert Heijn in de onmiddellijke omgeving van de eigen supermarkt is."

Colruyt reageert

De retailexpert verwacht dat een in België bekende supermarktketen als Colruyt de prijzenslag niet zomaar laat passeren, vooral in de Colruyt-winkels die in de buurt van een Albert Heijn ligt.

Dat zusterketen Delhaize ook slachtoffer wordt van deze promoties, gelooft Van Ossel minder. ,,Albert Heijn positioneert zich als prijsvechter, Delhaize zich meer richt tot de klant die kwaliteit boven prijs stelt. Delhaize heeft recent ook goede cijfers laten zien. Colruyt en de klassieke prijsvechters Lidl en Aldi doen het ook vrij goed. Maar het is afwachten wat dit betekent voor bijvoorbeeld Carrefour. Doe je mee met een opbod van deze stunt, dan kost het je veel geld. Doe je niet mee, dan riskeer je dat de klant elders zijn aankopen gaat doen. Deze stunt zal hoe dan ook de omzet of de marge in de supermarktsector onder druk zetten.”

Toch rijst de vraag: hoe kan Albert Heijn deze promoties bieden zonder met verlies te verkopen? Verkopen met verlies mág namelijk niet in België. Van Ossel: ,,Maar er zijn manieren om daar onderuit te komen. Zo kan de producent een handreiking doen via extra kortingen en zo de promotie financieren, of Albert Heijn België kan inkopen bij zichzelf, bij Albert Heijn Nederland, daardoor omzeil je ook die wet."