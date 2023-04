Albert Heijn: staking distributiemedewerkers in loop van maandag al te merken in schappen

Klanten van Albert Heijn merken waarschijnlijk in de loop van maandag al dat bepaalde producten in de schappen niet meer worden aangevuld, verwacht de supermarktketen. Door de staking liggen twee van de zes distributiecentra bijna volledig plat: die in Geldermalsen en Zwolle.

Welke producten het eerste op dreigen te raken, is volgens een woordvoerster van Albert Heijn nog lastig te zeggen. Het hoeft niet per se om versproducten te gaan. In Geldermalsen worden veel andere producten verwerkt, zoals shampoo.

De vakbonden FNV en CNV hadden de supermarktketen een ultimatum gesteld tot 17.00 zondagmiddag. Als er tegen die tijd een goed voorstel voor loonsverhoging zou liggen, zouden de stakingen van de baan zijn. De directie van Albert Heijn is volgens FNV echter niet op de eis ingegaan. En dus wordt er nu gestaakt.

De staking in Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en Tilburg duurt tot en met woensdag; in Zaandam wordt tot dinsdag 15.30 uur het werk neergelegd. In Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam werd op zondagavond al gestaakt door parttimers.

Albert Heijn heeft een loonsverhoging van 6,6 procent voor een jaar voorgesteld, maar volgens de bonden is dat veel te weinig. Mede vanwege de hoge inflatie eist FNV dat de salarissen van de medewerkers in een jaar structureel stijgen met 14,3 procent.

Vanuit het distributiecentrum aan de Galvaniweg in Zwolle wordt grofweg eenderde van alle ruim 1200 Albert Heijn-supermarkten in Nederland bevoorraad. In totaal werken er zo’n 4000 mensen in alle distributiecentra van Albert Heijn.

