Alexander Klöppings Blendle stopt met ‘kwartjeswerk’ van betalen per artikel

Blendle stopt met het betalen per kranten- of tijdschriftenartikel. Vanaf de zomer biedt de digitale kiosk alleen nog premium-abonnementen aan. Doel is zo snel mogelijk 100.000 betalende leden te hebben, zegt ‘eindbaas’ Alexander Klöpping.

De opmerkelijke aankondiging valt samen met Blendle's eerste jubileum. De digitale aanbieder van papieren journalistiek startte in 2014 met het toen revolutionaire betalen per krantenartikel. Voor een duppie of kwartje (klein artikel) tot circa 80 cent (tijdschrift coverstory) konden gebruikers a la carte lezen uit een menu van vrijwel alle Nederlandse kranten en talloze tijdschriften. Idee was de kwaliteitsjournalistiek in tijden van dalende papieren oplages een boost te geven.



Nu gaat de stekker uit dat verdienmodel, vertelt directeur en mede-oprichter Klöpping. Hij wil zich met Blendle volledig focussen op de premiumabonnementen, die het sinds 2017 aanbiedt. Voor tien euro per maand krijgen gebruikers dagelijks een selectie aan kranten- en tijdschriftenartikelen voorgeschoteld. Ook is er sinds begin vorig jaar Blendle Audio, waarbij artikelen worden voorgelezen en op de smartphone kunnen worden afgeluisterd, in de trein of tijdens het hardlopen.

Tijdschriften

Om de grote groep ‘per artikel lezers’ te verleiden over te stappen, maakt Blendle het premiumabonnement aantrekkelijker. Voortaan mogen gebruikers onbeperkt lezen uit een groot aantal tijdschriften, waaronder Quote, Psychologie Magazine, HP de Tijd, Vrij Nederland, Quest en Voetbal International. De dagelijkse selectie van krantenartikelen blijft gewoon bestaan. Abonnementhouders krijgen verder per thema (‘klimaat’ of ‘wetenschap’) artikelen lezen. Verder is het archief van 3 miljoen kranten- en tijdschriftenartikelen onbeperkt toegankelijk.

Je stopt met het model waarmee Blendle groot is geworden...

,,Microbetalingen hebben ons inderdaad veel gebracht: we boorden een doelgroep aan die nooit uit zichzelf een abonnement op het AD of De Volkskrant neemt. Afgelopen jaren hebben we zo 8 miljoen euro aan uitgevers uitgekeerd. Hoe gaaf ook, het blijft het kwartjeswerk."

Hoe loopt Blendle momenteel?

,,Waar negen op de tien start-ups binnen een jaar dood zijn, bestaan wij vijf jaar na onze oprichting nog steeds. Ik mag een team van 50 mensen leiden en we hebben in Nederland 60.000 abonnementhouders en honderdduizenden gebruikers die per artikel betalen. Tegelijk moet ik eerlijk zijn: we maken nog steeds geen winst.”



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Alexander, oprichter/directeur Blendle © Blendle

Waarom zijn abonnementen zoveel beter?

,,Premiumleden blijken véél actiever en lezen of luisteren beduidend meer stukken. Gemiddeld zitten ze 22 minuten per dag op Blendle, drie keer zoveel als gebruikers die per artikel betalen. Voor ons biedt premium uiteraard een veel stabielere inkomstenbron, waardoor we stevig kunnen doorontwikkelen aan toffe features voor onze gebruikers.”

Wordt Blendle door deze omslag snel winstgevend?

,,We schrijven zwarte cijfers zodra we het aantal van 100.000 abonnementhouders bereiken. We zitten nu over de helft. Door de honderdduizenden gebruikers van Blendle die nu a la carte lezen komende tijd een aantrekkelijk aanbod te doen, hopen we een flink eind te komen. Afgelopen maanden hebben we daarmee getest en hebben veel mensen al voor premium gekozen.”

Quote We streven naar 100.000 abonne­ments­hou­ders en zitten nu al over de helft Alexander Klöpping, directeur Blendle

Waar veel tijdschriften voortaan onbeperkt leesbaar zijn, blijven krantenuitgevers, waaronder AD-uitgever De Persgroep, zo'n ‘all you can eat’ model weigeren.

,,Ons punt is altijd dat er goed betaald moet worden voor journalistiek. We zijn blij dat krantenuitgevers hun parels beschikbaar stellen aan onze lezers. Mocht er in de toekomst behoefte ontstaan aan toegang tot nog meer artikelen, dan ligt de oplossing wellicht in een abonnementsvorm voor heavy-users. Voor nu is en blijft Blendle een soort proeverij voor nieuwsgierige mensen..”

Kiezen jullie in de VS en Duitsland, waar jullie eveneens actief zijn, ook voor premium?

,,Voorlopig niet, eerst willen we hier in Nederland alles goed voor elkaar hebben. Uiteindelijk hoop ik Blendle naar meer landen te brengen, bijvoorbeeld naar België. We bieden nu al diverse Vlaamse titels aan zoals De Standaard.”

Wat zijn jullie plannen voor komend jaar?

,,We willen blijven innoveren en dingen uitproberen die uitgevers zelf niet doen. Allemaal met de missie om kwaliteitsjournalistiek in deze tijden van Facebook en Google vooruit te helpen. Verder gaan we vol door met Blendle Audio, daar zit veel groei in. Mensen die geen tijd hebben om te lezen, hebben vaak wél tijd om onderweg te luisteren. We zouden het verder cool vinden als columnisten, zoals Özcan Akyol bij jullie, hun column zelf gaan voorlezen. We onderzoeken of zoiets mogelijk is.”

Quote Waar negen van de tien start-ups na een jaar dood zijn, bestaan wij na vijf jaar nog steeds Klöpping, Blendle