Alina Bijl (21) strijdt vóór jongeren en tégen het leenstelsel: ‘Dat systeem is de wereld op z'n kop’

Het is tot nu toe het hoogtepunt in Bijls nog korte periode als voorzitter van FNV Young&United, de jongerentak van de vakbond: het landelijke studentenprotest tegen het leenstelsel dat 3 juni plaatsvond op het Haagse Malieveld. Gehuld in knalrood broekpak riep de Rotterdamse haar medestudenten op te strijden voor onder meer compensatie van de studieschuld. Sinds gisteren kan ze haar invloed ook uitoefenen in de Sociaal-Economische Raad (SER). Bijl is geïnstalleerd als jongste vrouwelijke lid ooit.