Alle toestellen Jet Airways aan de ketting

Moederbe­drijf Miller & Monroe vraagt uitstel van betaling aan

15 april Winkelconcern Vidrea Retail heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt de directie. Het bedrijf is de uitbater van mode- en lifestylewinkelketen Miller & Monroe, dat 72 vestigingen heeft in Nederland, waaronder in Nijverdal, Rijssen, Oldenzaal en Haaksbergen. In totaal werken er 550 mensen bij het bedrijf, dat ook nog eens 160 vestigingen in Duitsland heeft.