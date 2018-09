Alles voor het imago: Samsung lanceert in november de flip phone 2.0

KLM en piloten akkoord over nieuwe cao

10:14 KLM en pilotenvakbond VNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de piloten. De partijen hadden eerder de hulp ingeroepen van een bemiddelaar om tot een vergelijk te komen. Die had tot 6 september de tijd om de onderhandelingen weer vlot te trekken en is daarin geslaagd. De VNV stopt in de aanloop naar een ledenraadpleging met het voorbereiden van werkonderbrekingen of andere acties.