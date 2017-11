Altice daalt, AkzoNobel stijgt in AEX

Ikea benadrukt gevaar van Malm-kast na dood van 2-jarig jongetje

21 november Ikea heeft bezitters van een Malm-ladekast opnieuw opgeroepen het meubel te retourneren. Aanleiding is het overlijden van een 2-jarige jongetje uit Californië in mei. De peuter uit Buena Park is het achtste dodelijke slachtoffer van de populaire Ikea-kast. In totaal gaat het om 8 miljoen bergmeubels in de Verenigde Staten en Canada