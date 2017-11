Altice veert weer op in AEX

Blik op de Beurs De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een stapje terug. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden overwegend lager. Beleggers moeten het stellen zonder richting uit de VS, de beurzen dicht blijven vanwege Thanksgiving Day.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 539,33 punten. De MidKap zakte ook 0,1 procent, tot 827,59 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten tot 0,5 procent, Parijs steeg 0,1 procent.

Altice

Altice veerde weer op na de koersval een dag eerder en was de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van ruim 7 procent. Volgens de zakenkrant Financial Times overweegt het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf de verkoop van zijn Dominicaanse telecomnetwerk. Volgens ABN AMRO biedt de recente koersval van het aandeel een mooi instapmoment.

Grootste dalers onder de hoofdfondsen waren de verzekeraars Aegon en NN Group met verliezen van 0,9 en 0,8 procent. Shell zakte 0,2 procent. De Britse bank HSBC schroefde zijn aanbeveling voor het olie- en gasconcern terug, terwijl AlphaValue juist positiever werd over Shell.

Midkap

In de MidKap noteerde Philips Lighting een fractie lager. Het verlichtingsbedrijf schrapt volgens ingewijden in het Belgische Turnhout 78 banen. Ook in de nabije toekomst wordt het personeelsbestand verder uitgedund. Twee jaar geleden werd er voor het laatst een saneringsronde bij Philips Lighting Turnhout doorgevoerd. Toen verdwenen er 160 banen.

Op de lokale markt won HAL 0,1 procent. Volgens analisten van KBC was het handelsbericht van de investeerder zwak, maar conform verwachting. Kardan zakte 4,6 procent. De investeringsmaatschappij wil graag in gesprek komen met schuldeisers die het Israëlische bedrijf eerder deze week in gebreke stelden.

In Londen kelderde Centrica ruim 17 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten van het Britse nutsbedrijf. In Parijs daalde Rémy Cointreau bijna 3 procent na de definitieve halfjaarcijfers van de Franse drankenproducent. In Frankfurt moest het Duitse staalconcern ThyssenKrupp (min 1,8 procent) het ontgelden na publicatie van de jaarcijfers.

Euro

De euro was 1,1839 dollar waard, tegen 1,1793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 57,84 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 63,03 dollar per vat.