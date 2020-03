Amazon in Nederland: Honderd miljoen producten te koop

De Amerikaanse webwinkelreus Amazon heeft vanochtend zijn vernieuwde webshop in Nederland geopend. Via de site Amazon.nl kunnen consumenten volgens het bedrijf honderd miljoen producten op het gebied van beauty, computers, kleding, muziek en wonen bestellen. Amazon kondigde eerder dit jaar al aan dat het via de Nederlandse site miljoenen fysieke producten zou gaan aanbieden.

,,Met Amazon.nl geven we waar onze Nederlandse klanten ons om vroegen: de mogelijkheid om in een Nederlandstalige Amazonwinkel te kopen, met toegang tot een lokaal en internationaal productaanbod van Amazon en betrouwbare verkopers, gekoppeld aan snelle bezorging. Het is onze missie Nederlandse klanten een uitgebreid productassortiment, lage prijzen en gemak te bieden en we zullen er alles aan doen om aan hun verwachtingen te voldoen’’, aldus Alex Ootes namens Amazon. Tot nu toe kon je op Amazon.nl alleen e-books bestellen. Klanten die naar andere producten zochten, werden sinds 2016 doorverwezen naar de Duitse versie van de website. Bedrijven die hun producten willen aanbieden via Amazon.nl konden zich eerder al laten registreren.

Het aanbod op Amazon.nl omvat Nederlandse merken als Philips, Rituals, Friesland Campina, Hunkemöller en Scotch & Soda en internationale merken als Samsung, Bose, Mattel, Hasbro, Lego en Bosch. Klanten die winkelen op Amazon.nl krijgen producten gratis thuisbezorgd voor bestellingen vanaf 20 euro.

Uitbreiding assortiment

Quote Amazon gaat de gehele Nederland­se retailsec­tor, zowel online als fysiek, dwingen tot actie Olaf Zwijnenburg, retailspecialist Rabobank ,,Vandaag is slechts het begin van Amazon.nl. We gaan altijd voor de lange termijn bij Amazon en streven naar de beste klantervaring in Nederland’’, aldus Roeland Donker, country manager Amazon.nl. ,,We werken dagelijks keihard aan het uitbreiden van ons assortiment, lage prijzen en een gebruiksvriendelijke winkelervaring om het vertrouwen van de Nederlandse consument te winnen.’’



Voor 2,99 euro per maand kunnen consumenten ook Prime-klant worden bij Amazon. Met het lidmaatschap kan worden geprofiteerd van gratis bezorging, het onbeperkt streamen van films en tv-series via Prime Video en het spelen van gratis games met Twitch Prime. Verder geldt voor Prime-leden dat ze onbeperkte opslag hebben met Amazon Photo.



De start van de webwinkel betekent tegelijk dat Nederlandse ondernemers via Amazon in heel Europa hun producten kunnen verkopen. Volgens Donker hebben tot nu toe enkele duizenden Nederlandse ondernemers zich bij de Amazon aangesloten. Bol.com, op dit moment de grootste webwinkel van ons land, heeft 27.000 aangesloten ondernemers.

Voordeel

Dat de webreus zo leunt op externe partijen, kan volgens retailspecialisten voordeel opleveren voor Nederlandse ondernemers. Olaf Zwijnenburg, retailspecialist van de Rabobank, zei onlangs tegen deze nieuwssite dat Amazon enorme kansen biedt. ,,Zeker als je spullen verkoopt die niet vallen onder dertien-in-een-dozijn. Als je bijvoorbeeld bijzondere schoenen maakt die je verder nergens ziet, biedt Amazon enorme kansen. Via dit platform vergroot je je markt en kun je stevig groeien. Een deel van de marge moet als commissie aan Amazon worden afgestaan, maar daar staat tegenover dat je zo extra omzet kunt draaien. Bij klanten die op eigen kracht niet bereikt zouden worden. Van lokale markt naar wereldwijd.’’

Als je artikelen verkoopt die overal verkrijgbaar zijn, wordt het volgens Zwijnenburg een lastig verhaal. ,,De prijzen zijn door het webwinkelen supertransparant en ook scherper geworden. Als er een grote jongen als Amazon bij komt, ontstaat er nog meer druk op prijzen en marges. Er kan een prijzenoorlog ontstaan en dat kan funest zijn voor sommige retailers. Ik vrees dat vooral de fysieke winkelier de dupe wordt.’’

Op zijn kop

Hij verwacht dat de Nederlandse entree van Amazon de Nederlandse retailsector hoe dan ook op z’n kop zet. ,,Dit bedrijf streeft naar marktdominantie in ieder land waar het operationeel is. Ons land zal vanuit het nieuwe distributiecentrum in het Duitse Mönchengladbach worden bevoorraad. Opvallend is dat de discussie over Amazon zich vaak toespitst op wat dit betekent voor Nederlandse onlinespelers zoals bol.com, Wehkamp en Coolblue. Naar onze mening is de impact veel groter, zijn de gevolgen veel breder en fundamenteler en zal Amazon de gehele Nederlandse retailsector, zowel online als fysiek, dwingen tot actie.’’

Bol.com geeft aan zich weinig zorgen te maken. ,,We staan er sterk voor. Wij kijken naar Amazon niet anders dan naar andere bedrijven. Onze communicatie en assortiment zijn toegespitst op de lokale markt. We kunnen ruim 10 miljoen klanten en meer dan 23 miljoen artikelen aanbieden, voor een groot deel omdat we samenwerken met ruim 25.000 lokale ondernemers. Door krachten te bundelen met Nederlandse en Belgische winkeliers hebben we grote stappen gezet in de e-commercemarkt’’, aldus een woordvoerster.

Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, de belangenbehartiger van webwinkels in Nederland, denkt dat vooral de Nederlandse consument de winnaar is van de komst van Amazon. ,,Meer keuze, scherpe prijzen. De markt wordt er zeker niet saaier op. Wel is het zo dat de grote jongens nog meer gaan domineren, dat gaat ten koste van ondernemers. Voor zowel online- als fysieke winkeliers is dit het signaal dat klantenbinding, kwaliteit, loyaliteit en service nog belangrijker worden.’'