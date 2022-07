Amerika geeft Boeing voorlopige toestemming om geplaagde 787 Dreamliner weer te leveren

De Federal Aviation Administration, kortweg FAA, heeft de plannen van Boeing om de constructiefouten in het vliegtuigframe te inspecteren en te repareren goedgekeurd, zeggen de ingewijden. De constructiefout zat in het samenvoegen van delen van de romp van de kisten. Op zo'n twintig plekken werden destijds gaten gevonden die niet goed waren opgevuld.



De goedkeuring van de FAA betekent niet direct dat de verkoop van het toesteltype weer zal aantrekken. Boeing moet eerst de vereiste reparaties uitvoeren. Dan moet de FAA elk vliegtuig nog apart inspecteren en goedkeuren. Volgens de bronnen mikt Boeing op het hervatten van de leveringen van de toestellen rond 8 augustus.

338 miljoen dollar per stuk

Sinds eind 2020 stonden zo'n 120 van de 787 Dreamliners, goed voor zo'n 338 miljoen dollar per stuk (omgerekend zo'n 330 miljoen euro) aan de grond. Luchtvaartmaatschappijen zoals American Airlines hebben de toestellen in bestelling bij Boeing.



Als de vliegtuigen weer verkocht kunnen worden, kan Boeing mogelijk eerdere financiële schade door het aan de grond moeten houden van de toestellen goedmaken. In het tweede kwartaal van dit jaar behaalde Boeing een fors lagere winst dan een jaar eerder, onder andere vanwege de productieproblemen met de 787 Dreamliner.

Productie opschroeven

Eerder deze maand zei Stan Deal, commercieel directeur van Boeing, dat de vliegtuigbouwer van plan is de productie op te schroeven. Met het leveren van de Dreamliners gaat de voorraad namelijk omlaag, zei hij tijdens de belangrijke luchtvaartshow Farnborough in het Verenigd Koninkrijk.



Daar haalde Boeing voor het eerst meer nieuwe orders binnen dan rivaal Airbus, die het jarenlang veel beter deed. Boeing haalde orders binnen voor 297 toestellen, Airbus voor slechts 85 vliegtuigen. Boeing verwacht ook dat de wereldwijde luchtvaart de komende twintig jaar ruim 2 miljoen nieuwe werknemers nodig heeft, omdat de vloot van verkeersvliegtuigen zal verdubbelen, nu de pandemie op zijn retour is.