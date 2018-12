Amerikaanse sigarettenmaker wil investeren in Canadees wietbedrijf

Cronos, dat twee merken voor medicinale wiet bezit en een marktwaarde heeft van omgerekend zo'n 2,8 miljard euro, benadrukte dat er nog geen enkele overeenkomst is gesloten. Het aandeel Cronos steeg maar liefst 30 procent na de aankondiging. De aandelen in Altria stegen 2,4 procent. Cronos zou nog geen deal overeengekomen zijn met Altria en zegt dat de onderhandelingen niet gegarandeerd tot een investering zullen leiden. Een investering in Cronos, qua marktwaarde nu het op drie na grootste cannabisbedrijf in Canada, zou Altria als eerste tabaksbedrijf toegang bieden tot de snelgroeiende wietindustrie.

Nieuwe markten

Wietondernemingen zijn interessant geworden voor reguliere bedrijven, nu Canada in oktober het recreatief gebruik van de drug heeft gelegaliseerd. Voor tabaksfabrikanten als Altria biedt cannabis een mogelijkheid om nieuwe markten aan te boren naast traditionele rokers. Die markt is tanende, mede door overheidsmaatregelen.



CEO Howard Willard, die in mei de touwtjes in handen kreeg bij Altria, is duidelijk op zoek naar een manier om het teruglopende aantal sigarettenrokers het hoofd te bieden. Het bedrijf blijft daarom in onderhandeling met Juul Labs, fabrikant van populaire elektronische sigaretten, zo weet een ingewijde.



Naast sigarettenfabrikanten zijn ook andere grote bedrijven geïnteresseerd in het 'groene goud'. Zo nam bier- en wijnproducent Constellation Brands vorig jaar een belang in cannabisbedrijf Canopy Growth. Naar verluidt onderzoekt ook frisdrankreus Coca-Cola de mogelijkheden om in cannabisproducten te stappen.