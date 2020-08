Apple doorbreekt grens van 2 biljoen dollar op beurs

Apple schurkte al dagen tegen de grens van 2 biljoen dollar aan. Rond 16.50 uur Nederlandse tijd was het dan eindelijk zover. De koers zakte daarna weer licht terug om even later weer boven de 2 biljoen dollar uit te komen. Het gaat omgerekend om ongeveer 1681 miljard euro.



Het aandeel Apple zit al langer stevig in de lift. Sinds begin dit jaar is de beurskoers van Apple zo’n 60 procent opgelopen. Het bedrijf uit Cupertino loste daardoor onlangs al Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het olieconcern, dat in december naar de beurs in Riyad ging, was eerder al ruim 2 biljoen dollar waard, maar door de coronacrisis zakte de olieprijs en ook de beurskoers van bedrijf.