Arbeidsmarkt krapper dan ooit: structurele arbeidstekorten dreigen door vergrijzing

Histori­sche stormdagen voorbij: dit is de schade en impact in Nederland

Zeker een half miljard euro aan schade, vier dodelijke slachtoffers, windsnelheden tot wel 145 kilometer per uur: Nederland was de afgelopen week volledig in de ban van onstuimig weer. Vanmiddag kwam er na zes dagen van storm en chaos eindelijk een einde aan de zware windstoten die ons land op sommige momenten compleet ontwrichtten.

21 februari