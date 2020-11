Arie leeft energiebewust: ‘Ik douche echt niet elke dag, nergens voor nodig’

,,Ik ben sinds vijf jaar gepensioneerd. Aan het eind van mijn werkzame leven was mijn inkomen 1650 euro per maand. Na mijn pensionering ontving ik 2100 euro en dat is opgelopen naar 2227 euro.



Ondanks dat mijn salaris niet hoog was, heb ik me altijd goed gered. Ik kan eenvoudig leven. Maar sinds ik me iets meer kan permitteren, koop ik wel brood bij de bakker voor 2,50 euro, in plaats van brood voor een euro in de supermarkt. En ik probeer maatschappelijk bewuster boodschappen te doen, nu ik meer te besteden heb. Vanwege de misstanden in de sinaasappelpluk in Italië en Spanje koop ik mijn sinaas­appels bijvoorbeeld bij Ekoplaza. Dan betaal ik voor zeven sinaasappels zo’n 10 euro. Zuivel haal ik bij een boerderijwinkel, ook al is het daar duurder dan in de supermarkt.