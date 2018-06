Audi-topman Stadler gearresteerd om sjoemelsoftware-affaire

Stadler, al sinds 2010 de hoogste baas van Audi, werd vanmorgen thuis gearresteerd in de Beierse stad Ingolstadt, waar Audi's hoofdkwartier ook is gevestigd. Het OM in München noemt de hechtenis nodig vanwege gevaar op verduistering.



Vorig week werd al bekend dat Audi's hoogste bestuurder door politie en justitie als verdachte is aangemerkt, samen met medebestuurder Bernd Martens. Hun huizen zijn daarbij doorzocht. Vorige maand vielen rechercheurs het Audi-hoofdkwartier voor de derde keer binnen in verband met de sjoemelsoftware-affaire.



Stadler is de eerste chief executive officer die in de cel belandt wegens het voortwoekerende schandaal. Wel zijn diverse andere hoge managers al vastgezet. Zo arresteerde de FBI begin vorig jaar de hoge Volkswagen-official Oliver Schmidt, verantwoordelijk voor de uitstoot van Volkswagen-auto's in de VS.



Justitie in de VS heeft verder sinds vorige maand een arrestatiebevel uit staan voor ex-Volkswagen baas Martin Winterkorn. Hij trad eind september 2015 af na het uitbreken van de sjoemelsoftware-affaire.