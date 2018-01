Baas van CoolCat gaat het rustiger aan doen

Kahn (65) kwam de laatste jaren geregeld in het nieuws. Enkele jaren geleden maakte hij openlijk ruzie met minister Ploumen van Buitenlandse Handel. De minister beschuldigde Kahn er van te weinig te doen tegen de gevaarlijke werkomstandigheden van textielarbeiders in Bangladesh waar CoolCat zijn kleding liet maken. Kahn was furieus en vergeleek de minister met een overvliegende meeuw die op je kop schijt en verder vliegt. Ploumen moest de beschuldiging later intrekken.

Wat recenter was Kahn in het nieuws toen hij een poging deed V&D over te nemen. De warenhuisketen ging aan zijn neus voorbij, wel kocht hij het merk V&D en Schoolcampus.

Verlies

De laatste jaren zaten de bedrijven van Kahn in de problemen. In 2016 maakte hij een verlies van ruim 15 miljoen euro. Vooral CoolCat deed het slecht. ,,Over 2017 hebben we weer winst gemaakt, alleen CoolCat maakt nog een klein verlies. Maar dit jaar zal er weer winst gemaakt worden,’’ aldus Kahn.

Al te zwaar tilt Kahn niet aan het verlies. ,,Ik zit nu 41 jaar in de mode en heb 38 jaar met winst gedraaid. Ik begon met één winkel met twee medewerkers. Nu werken er 4000 mensen bij mij.’’