Bakkers willen vlak voor kerst opnieuw gaan staken

Gistermiddag begonnen bakkers in bakkerijen van grote bedrijven als Bakkersland, Vomar en Jaffa Bakery met een 24-uursstaking. In totaal deden er zo'n 150 mensen mee aan de actie, aldus FNV. De bond zegt dat sommige winkels door de staking weinig brood geleverd kregen, maar dat is niet uitgebreid onderzocht.



Het draait allemaal om de cao Bakkersbedrijf, waar circa 38.000 medewerkers onder vallen. De geboden loonsverhoging van 3,75 procent over 2,5 jaar vinden de bakkers te laag, maar werkgevers weigeren water bij de wijn te doen. Ook zijn de bakkers het niet eens met de invoering van een zogenaamde urenbank. Ingeroosterde bakkers zouden volgens die regeling bij weinig werk naar huis gestuurd kunnen worden, om de niet gewerkte uren later weer in te halen. Bakkers willen bovendien hun toeslagen behouden voor het werken op feestdagen en de avond voor een feestdag.