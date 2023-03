Bank van oud ING-baas Ralph Hamers redt Credit Suisse, onrust financiële markten voorkomen

ECB en Amerikaanse Fed blij

De Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomt de “snelle actie” van de Zwitserse autoriteiten. In een verklaring stelde ECB-president Lagarde dat de “acties en beslissingen van de Zwitserse autoriteiten van doorslaggevend belang zijn bij het herstellen van ordentelijke marktomstandigheden en het garanderen van financiële stabiliteit”. Volgens haar is het bankensysteem van de eurozone goed bestand tegen schokken, met sterke kapitaal- en liquiditeitsposities.



Ook de Amerikaanse Federal Reserve Board en de Bank of England zijn tevreden met de overname van Credit Suisse. In een gezamenlijke verklaring stellen Fed-baas Janet Yellen en Jerome Powell (Bank of England) dat de ,,aankondigingen van de Zwitserse autoriteiten steun bieden aan de financiële stabiliteit”.