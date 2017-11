Barbie krijgt nu ook een hoofddoek

Nieuwe stunt Aldi: na de frikandellen nu de kruid­nootjes­vlaai

13:03 De frikandellenvlaai-hype is amper voorbij of Aldi komt alweer met de volgende pr-stunt: de kruidnootjesvlaai. De komst van Sinterklaas is de reden om deze speciale taart te introduceren, zo stelt de supermarkt.