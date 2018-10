Bedrijven betalen hun rekeningen ‘opvallend’ langzaam

Het is een opvallende stijging, stelt Maurice van Weerdenburg van Graydon. De betalingsmoraal is in het derde kwartaal altijd minder dan in de eerste drie maanden, waarschijnlijk vanwege onderbezetting op financiële afdelingen door vakantie. Het verschil was volgens het bedrijf echter nog nooit zo groot, en daar is vooralsnog geen duidelijke verklaring voor.



De horecasector doet het qua betalingen het best en betaalt gemiddeld na 38,8 dagen de rekeningen. De energiebranche is sterk vooruit gegaan en is nu de nummer drie voor wat betreft snelste betalingen. In de transport- en logistiek moeten leveranciers 44,1 dagen op hun geld wachten.



Ook regionaal zijn er verschillen. Zeeuwse bedrijven betalen hun rekeningen het snelst na gemiddeld 38,8 dagen, die in Flevoland nemen het langst de tijd en maken pas na gemiddeld 41,7 dagen geld over.