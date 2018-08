Bedrijven blijven floppen met vrouwen aan de top

Van alle 228 bestuurders bij de negentig beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn er momenteel slechts 13 vrouw. Dat percentage (6 procent) is net zo weinig als vorig jaar. In de raden van toezicht zijn 116 van de 463 leden vrouw. Ook dat percentage, één op vier, is afgelopen jaar niet gestegen.



Slechts vijf bedrijven - DSM, Intertrust, Heineken en Ordina en Wolters-Kluwer - voldoen aan het sinds 2013 geldende wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in raden van bestuur en raden van toezicht. Dat is één minder dan vorig jaar: waar Intertrust en Ordina de limiet nu halen, vielen Akzo Nobel, BAM af en PostNL. Bij Akzo Nobel en BAM omdat een vrouwelijke bestuurder aftrad, bij PostNL daalde het aantal vrouwelijke commissarissen.



De Female Board Index wordt jaarlijks samengesteld door hoogleraar Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance aan de TIAS School voor Business en Society in Tilburg.



Meest evenwichtige bedrijf van Nederland blijft Wolters-Kluwer. De helft van de raad van bestuur bij de uitgever bestaat uit vrouwen, in de raad van commissarissen is dat 42,9 procent.



