Beleggers klagen Boeing aan om ‘veilige’ 737 MAX

Met een toestel van het type 737 MAX deden zich in korte tijd twee dodelijke crashes voor, in oktober in Indonesië en in maart in Ethiopië. Daarbij kwamen meer dan 300 mensen om. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem herhaaldelijk de neus van het toestel naar beneden te hebben gedrukt omdat het verkeerde informatie kreeg van een sensor die niet goed werkte.