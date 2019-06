Beleggersclub zet vraagtekens bij koersexplosie Fastned

,,De hele beursintroductie is met mist omgeven’’, zegt directeur Paul Koster van de VEB in een reactie. Hij drukt zich voorzichtig uit, maar duidelijk is wel: de beleggersclub heeft zo zijn twijfels. De koers deed het afgelopen vrijdag, op de eerste handelsdag, extreem goed: aan het eind van de dag stond het aandeel vijf keer hoger dan bij de start. Daarmee had het bedrijf (dat vorig jaar een verlies noteerde van 6,3 miljoen op een jaaromzet van 1,6 miljoen) plotsklaps een beurswaarde van 700 miljoen euro.

Een opmerkelijke waardestijging, vindt VEB-directeur Koster, ‘zeker gezien het moeizame verloop voorafgaand aan de beursgang’. Precies één dag voor de beursgang kwam het bedrijf namelijk terug op de aankondiging dat het 30 miljoen euro wilde ophalen voor de financiering van meer laadpalen langs de weg.

De reden voor het intrekken van die aandelenemissie: geruchten over mogelijke inperking van subsidies voor elektrisch rijden. Een slechte zaak voor Fastned dat een groeimarkt ziet in laadpalen langs de snelweg. Het bouwt en exploiteert een netwerk van 97 snellaadstations, waarvan 84 in Nederland en hoopt de komende jaren in heel Europa te kunnen doorstomen.

Obligatiehouders

Vanwege die ‘nieuwe, onzekere marktomstandigheden’ kwam er dus geen emissie maar bood het bedrijf in plaats daarvan degenen (met name particulieren) die al in een eerder stadium op de kleine, alternatieve Nxchange-beurs met obligaties en kapitaalstortingen waren ingestapt de mogelijkheid om hun stukken om te zetten naar die van Euronext.

Dat proces had wel wat meer voeten in de aarde: het omzetten is een administratieve handeling en dat neemt tijd in beslag. De beleggersclub vermoedt dat mede hierdoor schaarste is ontstaan, wat de prijs kan hebben opgedreven. Koster: ,,Als gevolg van het afblazen van die geplande aandelenuitgifte én het gegeven dat het even duurt voordat de aan Nxchange genoteerde stukken zijn overgeschreven, was de spoeling voor de handel buitengewoon dun.’’

De VEB heeft Euronext een brief geschreven en om duidelijkheid gevraagd. Zo wil het onder andere weten of de regels rondom verhandelbaarheid van aandelen goed zijn nageleefd - er moet minimaal 5 procent verhandelbaar zijn. Als Euronext bevestigt dat de regels netjes in acht zijn genomen, is voor de beleggersclub de kous zeker nog niet af, benadrukt Koster. ,,We hebben ook nog wat vragen aan ING, die de beursgang heeft begeleid, en aan de financiële waakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM).’’

Belangstelling

Waar de beleggersvereniging bijvoorbeeld aanstoot aan neemt, is dat de Fastned-eigenaren Michiel Langezaal en Bart Lubbers (de zoon van oud-premier Lubbers) - die 80 procent van de certificaten in handen hebben - de eerste handelsdag naar buiten kwamen met het bericht dat er flinke belangstelling bestond voor het aandeel. ,,Dat soort uitspraken hoor je niet te doen. De markt bepaalt de prijs’’, voegt Koster eraan toe. Bij de beleggersclub hadden ze overigens niet echt de indruk dat de belangstelling voor aandelen van Fastned heel groot was.