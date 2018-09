'Benzineprijzen dit najaar richting de 2 euro'

Naast Iran ziet Van Selms meer nadelige ontwikkelingen. ,,Olieproducent Venezuela ligt op zijn gat door alle problemen daar, bovendien komt de winter er aan, wat de olieprijzen doorgaans ook opdrijft." Hij wijst er op dat de OPEC eerder al productiebeperkingen overeenkwam om de olie duurder te maken.



Een andere factor is de koers van de euro. Die is sinds februari ongeveer zeven procent gezakt ten opzichte van de dollar, hoewel de Europese munt recent weer wat opveert. ,,Ruwe olie wordt afgerekend in dollars. De sterkere dollar resulteert dus in een hogere olieprijs." Netto gaat het om enkele dollars per vat.



Als een vat olie door de honderd dollar breekt, zou de gevreesde 2 euro grens voor een liter wel eens snel doorbroken kunnen worden. ,,Elke dollar erbij, is een cent extra aan de pomp, met name als het structureel is", stelt Van Selms.