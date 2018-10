Beschuldiging Ronaldo doet waarde Juventus-aandelen kelderen

De aandelen van de Italiaanse voetbalclub Juventus zijn vandaag bijna tien procent minder waard geworden op de beurs van Milaan. Dit onder invloed van de malaise rond de pas aangetreden sterspeler Christiano Ronaldo. Hij wordt beschuldigd van verkrachting in de Verenigde Staten.

De koers van de Juventus-aandelen sloot 9,92 procent lager op 1,19 euro bij een dalende markt van 1,29 procent. Opmerkelijk want sinds de komst van de Portugese spits naar de voetbalclub uit Turijn, in juli, stegen de aandelen explosief. Op de dag van Ronaldo's eerste wedstrijd bij De Oude Dame, op 20 september, doorbrak de beurswaarde de miljardengrens (1.806 miljard euro, + 180%), het historische maximum sinds de beursgang van Juve in 2001.

Nieuwe informatie

De politie in Las Vegas maakte maandag bekend dat het onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak in 2009, waarbij Ronaldo betrokken zou zijn geweest, is heropend. Dat gebeurde op basis van nieuwe informatie van het slachtoffer.

Op 13 juni 2009 was al wel een melding binnengekomen over een seksueel misdrijf. Op dat moment kon Kathryn Mayorga (34)echter geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden en evenmin een beschrijving geven van de verdachte.

Het Duitse magazine Der Spiegel meldde vorige week dat de Amerikaanse vrouw alsnog een zaak is begonnen tegen de 33-jarige voetballer. Ze stelt dat Ronaldo haar tot seks heeft gedwongen. Het slachtoffer zou destijds 3 ton hebben ontvangen om het misdrijf stil te houden.

'Nepnieuws'

Ronaldo doet de beschuldigingen af als 'nepnieuws'. Volgens de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar zou de seks met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden. ,,Mijn zuivere geweten stelt me nu in staat om met kalmte de resultaten van welk onderzoek dan ook af te wachten'', liet hij woensdag via Twitter weten.

Juventus sprak gisteravond in een statement op Twitter zijn onvoorwaardelijke steun uit aan de Portugese spits. Tegelijkertijd spraken twee van Ronaldo's belangrijkste sponsors (Nike en EA Sports) hun bezorgdheid uit over de situatie waarin de Portugees is beland.

Portugese selectie