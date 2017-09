Betalen met topmannen: Fransman ontwerpt bankbiljetten met ceo's

Ver­ant­woor­de­lijk zijn zonder controle brengt onhoudbare stress

17:21 Nee, het is niet de werkdruk waaronder Castella, de financiële baas van Akzo bezwijkt. Maar ziek is ze wel. Speculeren over wat haar ziek maakt zou onkies zijn. Naar haarzelf, maar ook naar het bedrijf, dat eerder heel openlijk communiceerde over Buchner die wel ziek werd van de werkdruk. Maar dat extreme stress de best denkbare voedingsbodem is voor vrijwel alle ziektes denkbaar, dat is algemeen bekend en geldt natuurlijk evengoed voor Castella. En wat er het afgelopen half jaar bij Akzo aan het gebeuren is, dat houdt geen mens uit.