Beter Bed aan infuus bij banken door gifschandaal in Duitsland

Beddenverkoper Beter Bed verkeert in financiële problemen door een affaire met gif in schuimmatrassen bij de Duitse dochter. Het Udense beursbedrijf voert met de huisbanken gesprekken over nieuwe financiering.

De naweeën van een gifschandaal bij dochterbedrijf Matratzen Concord houden Beter Bed al ruim een jaar in zijn greep. Het begon met een melding van chemieconcern BASF eind 2017 dat de schuimmatrassen door een productiefout te veel van de giftige stof dichloorbenzeen konden bevatten. Over het exacte gevaar bestond enige tijd onduidelijkheid. Toen BASF zijn waarschuwing even later introk, was het leed al geschied en bleven Duitse klanten massaal weg.

Het ‘geintje’ heeft Beter Bed flink in de portemonnee geraakt: vorig jaar schreef het voor het eerst in jaren rode cijfers. Het Brabantse bedrijf sloot vervolgens ruim 170 winkels van Matratzen Concord (goed voor ongeveer 700 winkels in Duitsland en 130 winkels in Zwitserland en Oostenrijk) en stuurde het management in Duitsland naar huis.

De maatregelen hebben kennelijk niet mogen baten. ‘Het herstel in Duitsland gaat langzamer dan verwacht’, licht de beddenverkoper toe. Beter Bed hoopt met zijn huisbankiers op korte termijn tot afspraken te komen over nieuwe financiering. Het bedrijf heeft al ingestemd om bepaalde bezittingen als onderpand te geven aan de banken.

Verkoop

Ook zoekt het met de huisbanken naar een langetermijnoplossing voor zijn geldzorgen. Eén van de opties is de ‘gehele of gedeeltelijke verkoop van het Duitse dochterbedrijf’. ,,Het is nog niet duidelijk of we de winkels in Zwitserland en Oostenrijk ook willen verkopen”, zegt topman John Kruijssen.

Volgens de directeur wordt met meerdere partijen gesproken over verkoop van de Duitse tak. Die gesprekken zijn nog niet in een vergevorderd stadium, aldus Beter Bed. Het beursgenoteerde bedrijf benadrukt verder dat het buiten de problemen in Duitsland goed gaat met de omzetten. Beter Bed telt in totaal ruim 1000 winkels. Filialen in bijvoorbeeld Nederland zijn per winkel goed voor ‘significant’ meer omzet dan de zaken in Duitsland.