Bezorger Sytze tegen Deliveroo voor de rechter. Is hij werknemer?

Al met al zou het freelance model de Deliveroo-bezorgers beter passen. Zeker nu een doorsnee bezorger maximaal vier maanden rijdt. ,,Het is geen race to the bottom, daar heeft deze groep veel te veel mogelijkheden voor. Het is juist een race to the top." Volgens de raadsvrouw verdient bezorger Ferwerda twee keer zoveel dan toen hij werknemer was 'nog exclusief belastingvoordelen'. Iets dat Ferwerda overigens betwist.



Deliveroo, dat in 2013 in Londen begon en sinds 2015 in ons land actief is, stelt dat sinds het rijders op flexbasis laat werken 2.000 aanmeldingen per maand krijgt. In Den Haag, Eindhoven, Breda en Amsterdam zou er zelfs een wachtlijst zijn, voegde Stijn Verstijnen, country manager Benelux van Deliveroo toe.



Het bezorgplatform probeerde Ferwerda weg te zetten als een beroerde koerier: van de ruim 400 gereserveerde bezorgsessies zegde hij er 259 af, waarvan 201 op het laatste moment. Een no-show in Deliveroo-taal. ,,Dit is trouwens zijn goed recht als zelfstandige, als werknemer had hij dat niet gekund. Maar dan was hij al na twee waarschuwingen ontslagen op staande voet."



Dit impliceert ook al dat er geen sprake zou zijn van een gezagsverhouding. ,,Ferwerda is geheel vrij om te werken wanneer hij wil. En ondanks zijn veelvuldige afzeggen kan hij gewoon blijven rijden."