Bijenkorf-medewerker Huub (64) en z'n collega’s eisen meer geld: ‘Verdien rond 14 euro bruto per uur’

VS exporteert hoge rente en inflatie naar rest van de wereld

Inflatie en hoge rente zijn geen items die je normaal tegenkomt in lijstjes met exportgoederen. Toch zijn dat twee van de belangrijkste exportproducten van de VS. En ze brengen meer schade toe dan de Himars-raketten die de VS aan Oekraïne levert.

1 oktober