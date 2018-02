Binck Bank krijgt boete van 750.000 euro voor misleiding

Misleiding

De AFM concludeerde dat hier sprake was van misleiding en legde het bedrijf een boete op van 750.000 euro. Binck Bank ging hier tegen in beroep, maar de rechter stelde de AFM in het gelijk. Binck Bank weet nog niet of ze verder strijden. ,,We bestuderen nu de uitspraak en nemen dan een besluit of we in hoger beroep gaan'', aldus een woordvoerder van Binck Bank.