Bioboeren zijn hoge prijs voor hun product beu: ‘Als supermarkt wil je toch niet de nieuwe Shell worden’

Phi­lips-top ziet af van bonussen na ‘teleur­stel­lend’ jaar

De bestuurders en commissarissen van medisch technologiebedrijf Philips zien af van hun bonussen over vorig jaar. Dat doen ze na een volgens topman Roy Jakobs zeer teleurstellend jaar. Daarin bleef er gedoe met de slaapapneu-apparaten en had Philips nog altijd problemen in de leveringsketen.