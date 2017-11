Bitcoin voor het eerst 7000 dollar waard

Deze week kreeg de waarde van de bitcoin een nieuwe impuls door plannen van handelsplatform CME om futures te introduceren voor de bitcoin. Daarmee kan worden gespeculeerd op waardestijgingen en dalingen door te handelen tegen toekomstige prijzen. De sterke waardestijging van afgelopen maand is te verklaren door twee recente ontwikkelingen: de Chinese overheid die haar onlangs ingevoerde strengere regels voor virtuele munten terugdraaien en de interesse van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in de munt.

Ongekende opmars

De bitcoin is bezig met een ongekende opmars. De totale waardestijging dit jaar bedraagt nu al meer dan 640 procent. Dat betekent dat iemand die aan het begin van het jaar voor ongeveer 910 dollar één bitcoin kocht nu meer dan 6000 dollar (ruim 5100 euro) winst heeft gemaakt.



De spectaculaire groei zorgt dat met name mensen instappen die inzetten op flinke winst. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich daar enigszins zorgen om. ,,Het lijkt erop dat veel mensen bang zijn om de boot te missen door de enorme koersstijgingen van de afgelopen maanden. De vraag is of ze weten waarin zij investeren en of ze de achterliggende fundamenten voldoende kunnen doorgronden.''



De koers van de bitcoin en andere digitale valuta zoals ethereum is zeer wisselvallig, maar de laatste maanden gaat de waarde van de bitcoin door het dak. Dat maakt de munt zeer aantrekkelijk voor speculanten.