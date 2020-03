Bloedbad op beurzen om coronavirus en dalende olieprijs

Ook op de andere Europese beurzen was sprake van een bloedbad en gingen de koersen stevig omlaag. In Milaan ging de beurs bijna 9 procent onderuit. Beleggers vrezen de negatieve impact van de uitbraak van het coronavirus en de dalende olieprijzen en doen massaal hun aandelen van de hand en stappen veelal in staatsobligaties van ‘veilige’ Europese havens. Een duidelijke uitzondering is Italië waar het staatspapier juist massaal wordt verkocht.

Ondertussen blijft het aantal besmettingen en slachtoffers in Europa hard oplopen, met drastische maatregelen in Italië om de uitbraak in te dammen. Daarnaast is er veel onrust op de oliemarkt na het stuklopen van een deal rond productieverlaging tussen oliekartel OPEC en Rusland. Saoedi-Arabië zou nu een prijzenslag willen ontketenen op de oliemarkt, om zo de Russen onder druk te zetten terug te keren naar de onderhandelingstafel. De olieprijs is al met bijna 30 procent gedaald. Marktvorsers spreken van de zwaarste procentuele terugval op de oliemarkt sinds de Golfoorlog in 1991.

Schade Nederland

Italië, de derde economie van de eurozone, heeft verschillende regio’s in het noorden - waar de economie voor een belangrijk deel op drijft - op slot gegooid. Ook maatregelen in de twee andere economische pijlers, Duitsland en Frankrijk, drukken de vooruitzichten. De Italiaanse regering heeft al financiële maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) pleit ook voor gerichte maatregelen om in de problemen gekomen huishoudens, bedrijven en financiële markten een beetje te vrijwaren van de economische schade van het coronavirus. Volgens hoofdeconoom Gita Gopinath moeten centrale banken klaarstaan om in te grijpen als dat nodig is. De deskundige merkt op dat renteverlagingen of opkoopprogramma’s het vertrouwen van beleggers zou kunnen vergroten. Overheidsinvesteringen zouden daarnaast kunnen helpen om de vraag in bepaalde markten weer wat aan te jagen.

Het IMF meldde vorige week al dat het zelf tientallen miljarden dollars heeft klaarliggen om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische schade door de virusuitbraak. De wereldwijde economische groei komt dit jaar waarschijnlijk ‘diep, diep beneden het niveau van vorig jaar’ uit, voorspelde het fonds. Ook hebben meerdere centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve, al een renteverlaging doorgevoerd.

Het Nederlandse kabinet zei vanochtend niets te voelen voor ‘drastische maatregelen’ om de negatieve impact op de economie op te vangen. ‘Nederland kan een stootje hebben’, luidde de boodschap van premier Mark Rutte vanochtend. ,,Onze buffers zijn maximaal gevuld.” Hij wijst op de ‘historisch lage werkloosheid, de lage staatsschuld, het begrotingsoverschot. We kunnen echt een klap hebben’.

Kredietverzekeraar Euler Hermes zette ons land afgelopen vrijdag op de derde plek van economieën die het hardst worden getroffen. Taiwan en Zuid-Korea staan bovenaan. China, als bron van de uitbraak, blijft buiten beschouwing. Sectoren die het zwaarst te lijden hebben, zijn chemie en transport, automotive, textiel en elektronica.

Euler Hermes schat dat er door het coronavirus elk kwartaal voor $ 320 miljard verloren gaat aan handel in goederen en diensten wereldwijd. Dit handelsverlies per kwartaal is vergelijkbaar met de impact van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.

Krimp

Ook de Rabobank schetst een somber beeld voor Nederland als het coronavirus uitmondt in een pandemie. Volgens Rabo-econoom Nic Vrieselaar slinkt de omvang van de Nederlandse economie in heel 2020 in dat geval waarschijnlijk met 0,2 procent. Het zou het eerste jaar van economische krimp zijn sinds 2013.

Omdat de economische schade van de virusuitbraak nog erg lastig is in te schatten, heeft Rabobank meerdere scenario’s op een rij gezet. Het pandemie-scenario is volgens de econoom het meest extreme geval. Als de virusuitbraak snel weer eindigt, blijft de impact waarschijnlijk beperkt. Dan is er sprake van zo'n 0,7 procent groei.

Zonder de effecten van het coronavirus gaan de economen bij de bank uit van 1,4 procent groei. Dat laatste scenario komt in grote lijnen overeen met de economische raming waarmee het Centraal Planbureau (CPB) vorige week naar buiten kwam. Het CPB ging er daarbij van uit dat de virusuitbraak snel onder controle is.

Klappen voor luchtvaart

De luchtvaartsector houdt zijn hart vast voor de impact van het coronavirus. Reizigers stellen en masse hun reizen uit of annuleren hun boekingen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben al bezuinigingsmaatregelen aangekondigd: van een vacaturestop, het uitstellen van investeringen tot het schrappen van vluchten. Behalve vluchten naar Noord-Italië zijn ook vluchten naar China door maatschappijen wereldwijd in de ban gedaan.

Vorige week kwam de internationale brancheorganisatie IATA met de prognose dat de coronaperikelen een verlies voor Europese luchtvaartbedrijven kan opleveren van bijna 44 miljard dollar (39 miljard euro). IATA-baas Alexandre de Juniac pleitte naar aanleiding van de cijfers voor (overheids-)maatregelen om de luchtvaartsector uit de brand te helpen, waaronder belastingverlagingen, ingrepen bij start- en landingsrechten en het verlagen van heffingen.

Het eerste ‘slachtoffer’in de luchtvaartbranche viel vorige week al: de Britse maatschappij Flybe. De maatschappij verkeerde al langer in problemen, het coronavirus gaf het bedrijf het laatste zetje. Dat meer luchtvaartmaatschappijen in problemen kunnen komen, sluiten kenners niet uit. Het financieel sterke Lufthansa zou ook al overwegen om bij de overheid aan te kloppen voor steunmaatregelen. Het is niet uitgesloten dat steunmaatregelen vanuit Europa volgen. Zo kijkt de Europese Commissie of de regels voor het gebruik van start- en landingstijden op luchthavens tijdelijk soepeler kunnen worden toegepast.

Stimuleringsmaatregelen

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, riep in een radio-interview op tot een ‘stevig pakket stimuleringsmaatregelen’ om de impact van het coronavirus het hoofd te bieden. Het virus heeft volgens hem duidelijk impact op de groei van de Franse economie. Die zal dit jaar volgens hem onder de 1 procent uitkomen, waar eerder op een groei van 1,3 procent werd gerekend. Als het op groei binnen de eurozone aankomt, zijn deskundigen nog negatiever. Kredietbeoordelaar Moody’s ziet een krimp naar 0,7 procent. Een maand eerder was dat nog 1,2 was.

De Europese Commissie bekijkt ‘alle mogelijke opties’ die ertoe kunnen bijdragen de impact van het coronavirus op de economie te beperken. Bij het bepalen of overheidsingrijpen neerkomt op staatssteun wordt alle mogelijke flexibiliteit betracht, kondigde voorzitter Ursula von der Leyen aan.

De Europese Centrale Bank neemt donderdag een rentebesluit. Er wordt met spanning gewacht op eventuele steunmaatregelen om de impact van het virus te verzachten. De Federal Reserve kwam vorige week met een onverwachte renteverlaging vanwege de schadelijke gevolgen van de uitbraak voor de Amerikaanse economie.