Boeing moet op aandeelhoudersvergadering diep door het stof

Het Field Museum, een natuurhistorisch museum in Chicago, vormt vandaag het decor van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Niet alleen binnen, maar ook buiten is de sfeer om te snijden. Voor de deur staan mensen die ook nog wel een appeltje te schillen hebben met het management.

Zoals de familie van de in maart omgekomen 24-jarige Samya Stumo. De Amerikaanse Stumo zat afgelopen maart aan boord van het toestel van Ethiopian Airlines, dat kort na het opstijgen neerstortte. Er waren geen overlevenden; alle 157 mensen lieten bij de crash het leven. Vijf maanden daarvoor maakte Lion Air al een soortgelijke duikvlucht in de Javazee, waarbij alle 189 passagiers en bemanning omkwamen.

Kostenpost

De Amerikaanse fabrikant hoopt dat met uitgebreide aanpassingen in de software en extra piloteninstructies de toestellen eind mei of begin juni weer de lucht in kunnen. Of dat lukt is onduidelijk, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zou die beslissing afstemmen met andere toezichthouders, zoals de Europese vliegwaakhond EASA die zelf onderzoek doet naar het falen van de 737 MAX.

Boeing heeft sinds de crash in maart zijn aandeel al met zo’n 10 procent zien zakken, ofwel 214 miljard dollar is verdampt. Ook met het oog op de rechtszaken van aandeelhouders en nabestaanden kan dat verlies nog flink oplopen. Want duidelijk is wel: de doden zullen het bedrijf blijven achtervolgen. ,,Ik ben de meest dierbare persoon in mijn leven verloren en wil niet dat ze voor niets is gestorven”, zei Nadia Milleron, de moeder van Samya Stumo, bij een persconferentie begin april. ,,Er mogen niet nog meer slachtoffers vallen.”