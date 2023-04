Boeing: nieuwe problemen met 737 MAX-toestellen

,,Dit is geen onmiddellijk probleem voor de vliegveiligheid en de vloot die in gebruik is, kan veilig blijven vliegen”, aldus Boeing in een verklaring. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is volgens Boeing in kennis gesteld van de problemen en de inspecties en reparatiewerkzaamheden aan de toestellen zijn in volle gang. ,,We zullen in de komende dagen en weken aanvullende informatie verstrekken naarmate we de gevolgen voor de levering beter begrijpen.” De FAA zegt dat ,,op basis van de feiten en gegevens die Boeing heeft gepresenteerd” er geen ,,direct veiligheidsprobleem is”.