Boeren verwarren ‘luisteren’ met ‘doen wat zij willen’

Bij Ikea in Dubai kun je je Pax-kast afrekenen met je reistijd

19 februari Winkelgigant Ikea is in Dubai een wel heel bijzonder initiatief gestart om meer klanten naar de winkels te lokken: de reistijd levert de klant een shoptegoed op. Hoe langer de reis naar het filiaal is geweest, hoe hoger het saldo. Een uurtje reistijd levert al gauw een korting van omgerekend 27 euro op.