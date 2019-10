Bol.com lanceert duurzame winkel en wil CO2-uitstoot pakketbezorging terugbrengen naar nul

Consumenten die op zoek zijn naar duurzame artikelen kunnen vanaf vandaag bij bol.com naar een pagina die direct vanaf de homepage is te bereiken. ,,We hebben de verantwoorde producten bij elkaar gezet. Het gaat om artikelen die bijvoorbeeld zijn voorzien van een duurzaamheidslabel of zijn gemaakt door sociale ondernemers. Deze keurmerken staan in de keurmerkenwijzer van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Deze onafhankelijke organisatie is gespecialiseerd in het beoordelen van dergelijke labels. Zo voorkomen we dat de slager zijn eigen vlees keurt’’, zegt Huub Vermeulen, algemeen directeur van bol.com.

Lees ook PREMIUM Op het verlanglijstje: klassiek speelgoed is terug van weggeweest Lees meer

Bescheiden

Duurzame producten die worden aangeboden, zijn onder meer drinkflessen van Dopper, ecologisch beddengoed van Yumeko, servies van Return to Sender en sjaals van Timi. Vermeulen: ,,We beseffen ons dat op een assortiment van 21 miljoen artikelen, 6500 producten een bescheiden eerste stap is. We willen snel uitbreiden met tienduizenden artikelen. In 2022 willen we in elke categorie waar dat kan, van woonartikelen tot verzorgingsproducten, een duurzaam alternatief bieden.’’



Milieu Centraal is positief dat duurzame producten via bol.com een breed publiek bereiken. ,,Niet elke consument is thuis in dit aanbod of is zich ervan bewust. Door het lanceren van de speciale winkel wordt het inzichtelijk of een artikel met respect voor mens, dier en/of milieu is gemaakt’’, aldus Kirsten Palland van Milieu Centraal.

Klimaatneutraal winkelen

Een grotere uitdaging voor de winkelreus is de zelfopgelegde claim om in 2025 klimaatneutraal winkelen mogelijk te maken. Dat betekent een CO2-uitstoot van 0 gram per pakket. Vermeulen: ,,Dan heb ik het over het traject waarin we zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen, dus vanaf het moment dat artikelen in ons magazijn binnenkomen tot en met de bezorging aan de voordeur van de klant en alles daar tussenin.’’



Een van de maatregelen om minder CO2 uit te stoten is het verminderen van volume en gewicht van de pakketten. ,,Via nieuwe technieken is het mogelijk om lucht in de pakketjes te verminderen, dat schuilt volume waardoor er meer artikelen per rit kunnen worden vervoerd. Daarnaast werken we met een plastic zak in plaats van een kartonnen doos. Het gaat om gerecycled plastic. Verder testen we met PostNL een bezorgservice met een elektrische bakfiets.’’



De grootste uitdaging in het CO2-verhaal zijn de vrachtwagens die de meeste pakketten voor bol.com bezorgen. ,,Dat is het moeilijkste, want we willen graag overstappen op elektrische vrachtwagens, maar zijn dan mede afhankelijk van de markt. De elektrische vrachtwagen is volop in ontwikkeling, het zal spannend worden of het pakketvervoer binnen vijf jaar helemaal elektronisch zal zijn.’’

Volledig scherm Huub Vermeulen. © Bol.com