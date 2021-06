‘Booking.com in Italië beschuldigd van belastingontduiking’

Hotelboekingssite Booking.com, met hoofdkantoor in Amsterdam, wordt in Italië beschuldigd van het ontduiken van meer dan 150 miljoen euro aan belastingen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Volgens de Guardia di Finanza, de Italiaanse FIOD, zou het Nederlandse bedrijf tussen 2013 en 2019 ongeveer 700 miljoen euro hebben verdiend op ruim 800.000 transacties. Daarover zou geen btw zijn betaald. Het onderzoek begon in 2018 naar aanleiding van een reeks belastingaanslagen op bed and breakfast-locaties, met name in de buurt van Genua. Booking.com was donderdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet de eerste keer dat Booking.com onder vuur ligt vanwege belastingontwijking. In 2015 legde de Franse belastingdienst de online boekingssite een naheffing van liefst 356 miljoen euro op wegens niet betaalde winstbelastingen en BTW over de periode tussen 2003 en 2012. Booking.com betwistte de rechtmatigheid van de vordering, maar betaalde het bedrag wel.

Coronasteun

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) publiceerde in 2018 vervolgens een rapport waaruit bleek dat Booking.com tussen 2012 en 2016 liefst 715 miljoen euro aan winstbelastingen bespaarde door zijn boekingsactiviteiten fiscaal via Nederland te laten lopen.

In opspraak kwam het in Amsterdam gevestigde Booking.com ook omdat de directie ondanks 65 miljoen euro coronasteun torenhoge bonussen opstreek over 2020. Om dat mogelijk te maken, paste het bedrijf zelfs speciaal de regels aan. Na commotie hierover maakte Booking.com vorige week bekend de coronanoodsteun terug te zullen betalen.

,,We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp,” liet Booking.com weten. “Tijdens de pandemie hebben we de beschikbare opties om Booking.com door de crisis heen te loodsen en werkgelegenheid te behouden zo goed mogelijk ingezet, inclusief een beroep op de NOW-regeling.”

Internetsucces

Online boekingssite Booking.com werd in 1996 opgericht door Geert-Jan Bruinsma, een student van Universiteit Twente. Eerst onder de naam Booking.nl en vanaf 2005 onder de huidige naam. Toen werd het bedrijf voor 110 miljoen euro gekocht door het Amerikaanse Priceline Group. Later werd die naam omgedoopt in Booking Holding, nu Booking.com het grootste succesnummer was. Het hoofdkantoor kwam in Amsterdam te staan.

Booking.com werd ondertussen groter en groter. De website is momenteel in 43 talen beschikbaar en zijn er ruim 28 miljoen hotels, appartementen, huizen en andere accommodaties op te vinden.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: