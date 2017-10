Booking.com lanceert studiebeurs voor vrouwen

Ondervertegenwoordigd

Met dit initiatief wil het online platform kansen bieden aan getalenteerde vrouwen. Gillian Tans, de topvrouw die aan het roer staat van de boekingsite, is het een doorn in het oog dat er te weinig vrouwen werkzaam zijn in de techbranche.

Tans: ,,Als bedrijf dat gedreven wordt door technologie en digitale innovatie, geloven we sterk in het geven van gelijke toegang en kansen aan iedereen in de technologiesector. We zien dat de vrouwelijke participatie in technologie lager is dan het zou moeten zijn. We zijn toegewijd dit vrouwelijke tech-talent te ondersteunen, de barrières die zij tegenkomen weg te halen en diversiteit te stimuleren.”