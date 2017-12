Bouwers krijgen dreun op Damrak

blik op de beursDe Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het rood. Op het Damrak verwerkten beleggers een flinke strop voor de bouwers BAM en VolkerWessels. Laatstgenoemde ging hard onderuit. Van BAM was na een kwartier handel nog geen openingskoers bekend omdat het aantal verkopers het aantal kopers ruimschoots overtrof.