Bouwkosten rijzen de pan uit

'De zzp'er komt niet meer voor 25 euro'

Vier maanden geleden vertelden Ralf de Graaf en Elke Wesseling uit Nijmegen in deze krant hoe lastig het was om een beschikbare aannemer te vinden, die hun kluswoning onder handen kon nemen. Nu ze die eindelijk gevonden hebben, blijkt het budget van de twee niet toereikend. Reden: door de gigantische vraag zijn aannemers in de tussentijd duurder geworden. Dat budget, dat was al vrij fors. Liefst 100.000 euro reserveerde het stel begin dit jaar bij de bank, als bouwdepot. ,,Daar hebben we een bouwspecificatie voor aan moeten leveren", vertelt De Graaf. ,,Je maakt daarin een schatting van wat de verbouwkosten gaan zijn. We zijn daarin realistisch geweest, en we hebben het bedrag ook gekregen van de bank." Het huis, in de Nijmeegse wijk Hees, kochten ze voor een 'schijntje', zegt De Graaf. ,,165.000 euro hebben we er voor neergeteld, in de wetenschap dat er een hoop aan moest gebeuren. We hebben ons goed laten informeren en adviseren, en zo kwamen we op die ton. Toen we eindelijk aannemers hadden gevonden die tijd hadden, kwamen de offertes. En toen bleek dat bedrag niet afdoende te zijn." De oorzaak, zo weet De Graaf zeker, zit 'm in de aannemers, die door de gigantische vraag hun uurprijs omhoog hebben gegooid. ,,Ook m'n eigen aannemer zegt: 'we hebben ook moeilijkere tijden gehad, en nu kunnen we het vragen'. Eigenlijk geef ik ze groot gelijk, want zij hebben ook een realistisch bedrag nodig om van rond te komen. Maar voor ons is het wel zuur." Zuur, omdat het Nijmeegse stel nu duizenden euro's bij heeft moeten lenen. Niet bij de bank, maar bij ouders. Aannemers in de regio erkennen dat de prijzen omhoog zijn gegaan'. ,,Zzp'ers die tijdens de crisis voor 25 euro per uur kwamen, die doen dat nu natuurlijk niet meer", zegt Adriaan van den Broek van het gelijknamige bouwbedrijf uit Heteren. ,,Geef ze maar eens ongelijk."