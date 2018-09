Boze Amerikanen vernielen Nike-spullen om activistische reclame

Het voormalig lid van de San Francisco 49ers was in 2016 de eerste speler die tijdens het volkslied, dat traditioneel voor de wedstrijd wordt gespeeld, knielde en zijn vuist in de lucht hield. Hij deed dat in protest tegen buitenproportioneel politiegeweld tegen zwarte burgers. Kaepernick en de spelers die hem volgden haalden hiermee de woede van onder meer president Donald Trump en zijn aanhangers op de hals. Ook verloor de sporter zijn plek bij zijn team, en heeft hij nog altijd geen nieuwe plek in de National Football League (NFL) veroverd.

Vurig protest

De woede die eerst aan de activisten was gericht, richt zich nu op Nike. Het merk plaatste een foto van Kaepernick met de tekst: 'Geloof ergens in, zelfs als het betekent dat je alles moet opofferen'. Een duidelijke verwijzing naar de protesten van de American Football-speler. Onder de hashtag 'NikeBoycot' laten veel mensen zich op Twitter negatief uit over het sportmerk. Zo tonen sommigen afgeknipte Nike-logo's, of plaatsen ze filmpjes waarin ze items in brand steken. ,,Maak je klaar, Nike, dit gaat zich miljoenen keren herhalen'', schrijft iemand die twee verknipte sokken vasthoudt. Toch grijpen veel voorvechters van Kaepernick de hashtag op sociale media ook aan om hun steun voor de speler uit te spreken, of kritiek te uiten op de negatieve reacties. ,,Geef je kleding dan in ieder geval aan het goede doel'', is een veelgehoord commentaar.

Oprechtheid van de campagne

Ook ironische reacties zijn niet van de lucht. Zo plaatst iemand een foto van een kindje in een kledingfabriek, met daaroverheen de tekst: 'Geloof ergens in. Zelfs als het betekent dat je kinderlevens moet opofferen'. Nike staat bekend om de productie in lagelonenlanden, waar kinderarbeid nog altijd veel voorkomt.



De vraag of het het kledingmerk echt om de politieke boodschap te doen is, of om commercieel gewin, wordt door diverse media gesteld. Het Financieele Dagblad concludeert dat Nike als vaste sponsor aan de ene kant de belangrijke commerciële relatie met de NFL op het spel zet. Tegelijk had het merk ook juist daarom achter de schermen druk kunnen uitoefenen. Nike laat in plaats daarvan nu publiekelijk zien hoe het over de behandeling van de spelers denkt. Misschien toch óók een slimme commerciële tactiek.