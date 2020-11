Steeds meer mensen werken nu langer door

Uit de CBS-cijfers blijkt dat steeds meer mensen nu langer doorwerken. In 2006 stopte nog 88 procent van de werknemers voor hun 65ste, in 2019 was dat percentage naar 34 gedaald. Het aantal mensen dat voor de 60ste verjaardag met pensioen ging, daalde ook flink. In 2006 deed nog een kwart van de werknemers dat, vorig jaar stopte 5 procent zo jong.

Stabiel

Inmiddels is ruim 65 procent van de mensen die stoppen met werken 65 jaar of ouder. Ter vergelijking: in 2006 was dat nog 12 procent. In totaal telde Nederland in 2019 bijna 3,2 miljoen gepensioneerden. Met de stijging van de AOW-leeftijd is dat aantal stabiel rond die 18,3 procent van de bevolking.